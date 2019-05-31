زار وفد من ضباط وزارة الداخلية مرضى مستشفيات «سرطان الأطفال 57357»، و«قصر العينى»، و«أبو الريش للأطفال»، و«المعهد القومى للأورام»، و«الحسين الجامعى»، و«أحمد ماهر»، و«مركز مجدى يعقوب للقلب» بأسوان، و«الأورمان للأورام» بالأقصر، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ووزع الوفد على المرضى «كعك العيد»، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وفقاً لبيان أصدرته الوزارة، أمس.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتى فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، لتحقيق التواصل مع كل أطياف الشعب، من خلال المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ومشاركة المواطنين الاحتفال بمثل تلك المناسبات. وأعلنت الوزارة الإفراج بالعفو عن 85 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطى عن 266 سجيناً، بإجمالى 351 سجيناً، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019)، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بـ «عيد تحرير سيناء» لسنة 2019.

"الداخلية": الإفراج عن 351 سجيناً بمناسبة احتفالات تحرير سيناء

كانت لجان قطاع السجون فحصت ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت إلى انطباق القرار على 85 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت إلى الإفراج عن 266 نزيلاً إفراجاً شرطياً.