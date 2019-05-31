أعلنت شركة "اتصالات مصر"، عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، على النحو التالي:

Capacity Planning Senior Engineer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات.

- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.

Principal Engineer, Enterprise Service Provisioning

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- خبرة بين 5-7 سنوات في مجال شبكة البيانات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.

BSS Deployment Senior Engineer.Access Network Deployment

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- شهادة جامعية في الاتصالات والإلكترونيات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الحد الأدنى من الخبرة 4 إلى 7 سنوات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.

Technical Expert 1

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

-خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

-إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.