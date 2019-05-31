أعلنت شركة "اتصالات مصر"، عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، على النحو التالي:
Capacity Planning Senior Engineer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات.
- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
- امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.
Principal Engineer, Enterprise Service Provisioning
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- خبرة بين 5-7 سنوات في مجال شبكة البيانات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.
BSS Deployment Senior Engineer.Access Network Deployment
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- شهادة جامعية في الاتصالات والإلكترونيات.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- الحد الأدنى من الخبرة 4 إلى 7 سنوات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.
Technical Expert 1
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.
-خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
-إجادة اللغة الإنجليزية.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.