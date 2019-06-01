نظمت أمانة المواطنة بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية، مساء الجمعة، حفل الإفطار السنوي، تحت شعار "قوتنا في وحدتنا"، بإحدى قاعات منطقة الداون تاون، وسط المحافظة.

وشهد حفل الإفطار حضور لفيف من أعضاء مجلس النواب والأمانة المركزية وأمناء الدوائر لحزب مستقبل وطن، ورؤساء الأحزاب، والأجهزة التنفيذية والسياسية بالمحافظة، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، والفنانين، والشخصيات العامة، والمحافظ الأسبق طارق المهدي، ولفيف من الإعلاميين والصحافيين.

وقال وجية ظريف، أمين عام المواطنة بحزب مستقبل وطن، إنه حريص على إقامة هذا الإفطار من كل عام "لكي نجتمع سويا علي مائدة واحدة يسودها المودة والمحبة بين كل أطياف وفئات وطوائف الشعب المصري مسلمين ومسحيين لنتشارك معانًا فرحة شهر رمضان لكى نبني معا وطنا شامخًا من المحبة والترابط والقوه والوحدة لا ينال منه أي معتدٍ".

وأضاف "وجية"، خلال كلمتة أثناء حفل الإفطار السنوي لأمانة المواطنة، أن افطارينا اليوم خير شاهدًا علي قوة وحداتنا الوطنية حيث تظهر فيها المواطنه في ابها صورها لنعلن للعالم كله أن الشعب المصري شعبًا واحدًا ويجمعنا وطنًا واحد نعيش فيه ويعيش فينا، موضحاً فكلنا أبناء مصر وكلنا نعمل من أجل مصر.

وأوضح أن أعداء الوطن حاولوا أن يفرقوا بين أبناء الوطن الواحدولكن بفضل الله ووعي المصريين، بالإضافة إلى وطنية القيادة السياسية وحكمة المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية باءة جميع محاولاتهم بالفشل لذالك نعلنها صراحة بأنه لا خوف علي وطن شعبة كلة متحد وعلي قلب راجل واحد خلف قياداته ولا خوف علي شعبًا قائدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه يتقدم لكل الشعب المصري بأخلص التهاني بليلة القدر وبقرب حلول عيد الفطر، موضحاً بأننا ندعو الله في هذه الأيام المباركة أن يديم علينا وحداتنا ويحفظ مصرنا الحبيبة.