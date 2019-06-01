الجبير: السعودية تعمل من أجل استقرار وتنمية ورخاء العالم الإسلامي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة تعمل دائمًا من أجل الاستقرار والأمن والتنمية والرخاء وتحسين الوضع المعيشي لشعبها وشعوب العالم العربي والأمة الإسلامية.

وأضاف خلال كلمته، على هامش البيان الختامي لفعاليات القمة الإسلامية الرابعة عشرة، بمكة المكرمة، في السعودية، أن بلاده تسعى إلى بناء جسور التواصل وتشجيع الاستثمارات والتجارة، وتمكين المرأة والشباب، وخلق بيئة ومناخ تسود فيه التقنية والإبداع لتحسين المستوى المعيشي للمملكة والعالم العربي والإسلامي.

وتابع قائلا إن "العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة، منها التطرف والطائفية والإرهاب والصراعات"، لافتًا إلى أن الفرص المتوفرة له هائلة، خاصةً أنه يمثل ثلث البشرية، كما أن مساحته كبيرة جغرافيًا ويتمتع بقدرات طبيعية هائلة، وبه مؤسسات وفرص ومثقفين كثر، لكن هناك من يخرب هذه الفرص ويسعى إلى نشر الطائفية ودعم الإرهاب ويمد ميليشيات إرهابية بصواريخ باليستية وطائرات دون طيار ويتدخل في شؤون الدول الإسلامية ولا يحترم سيادة الدول والمباديء التي قام عليها المجتمع الدولي منذ قرون.