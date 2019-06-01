الجبير: الإسلام لا يبرر قتل الأبرياء ولا يحتاج إلى تعديل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الإسلام دين وسطية واعتدال، وليس هناك حاجة في إصلاح الإسلام، بل يجب الرجوع إلى أصله، مؤكدًا أنه دين محبة وتسامح، لا غلو فيه ولا إكراه.

وأضاف خلال كلمته، على هامش البيان الختامي لفعاليات القمة الإسلامية الرابعة عشرة بمكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، أن بلاده تسعى إلى ترسيخ ما أقره الإسلام عن طريق برامج التعليم ومركز الاعتدال، والعمل مع المؤسسات الإسلامية الدولية، لإظهار حقيقة الإسلام للعالم.

وتابع قائلا إن "أي جهة تدعي تبرير الإسلام لقتل الإرهاب فهذا ليس صحيحًا، لافتًا إلى أن الحضارة الإسلامية ربطت بين الشرق والغرب منذ آلاف السنين، كما أنها أخذت الحضارتين الرومانية واليونانية ونقلتهما إلى الغرب.