البرنسيسة بيسة| الحلقة 26.. مخطط كاظم لإبعادها عن المدرسة

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل البرنسيسة بيسة، بطولة مي عز الدين، بشكوى "كاظم"، أمير المصري، من أفعال "بيسة"، لوالده أحمد حلاوة، أنها بيئة، وتسمع بيسة هذا الحوار وتكتشف خطتهم بمحاولة السيطرة على المدرسة.

وتتأكد "بيسة"، أن كاظم تزوجها لهذا السبب وأن تنازلها عن المدرسة أمام طلاقها وسط صدمة كبيرة من بيسة، بما علمته وتغادر الفيلا وتعود إلى الحارة والحزن يملأها وتفكر في كيفية الاستفادة من المدرسة في التعليم وليس بالمكسب المادي.

وتجسّد مي عزالدين، شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، يعيش في إيطاليا.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض على قناة الحياة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عزالدين، بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، حسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني.