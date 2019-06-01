مازح النجم آسر ياسين، متابعيه، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بنشر صورته في بطاقته الشخصية.

وسخر "ياسين"، من نفسه، بسبب الصورة، وكتب تعليقا عليها: "من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته، الراجل بصورة بطاقته.. انچوي".

بدورهن، لم ترضَ بعض متابعات آسر، عن التعليق الذي كتبه على الصورة، ورأين، أنه احتفظ بوسامته في صورته بالبطاقة الشخصية، وكتب حساب باسم سارة: "وسيم بردو والله".

وغازل حساب باسم "سمة" آسر ياسين: "قمر بردو".

كما رد أحد متابعي آسر ياسين، على صورة بطاقته الشخصية، بصورة منسوبة إلى بطاقة الفنان الكوميدي محمد هنيدي، وعليق عليها: "الكاميرا لا تصنع وسيم".

ليرد "آسر"، بتعليق أشار فيه إلى "هنيدي"، وكتب: "شفت اتلطيت معايا ازاي".

وكتبت تدوينة تحت اسم ندى: "اول مره اشوف واحد في صورة البطاقه عسل كده والله".

فيما غرد حساب باسم هند: "يا اختي كده قمر وكده قمر"، في إشارة إلى "الإفيه" الشهير الذي أطلقته النجمة يسرا في أحد أفلامها.