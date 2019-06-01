تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.

انطلقت أعمال الدورة الـ14 لقمة منطقة التعاون الإسلامي، والمقامة بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، والتي تشهد اتخاذ قرارات حاسمة ضد التهديدات الإيرانية، والتي تشهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وشاركهم تناول الإفطار.

أدانت قمة منظمة التعاون الإسلامي، في ختام دورتها الرابعة عشرة، بمكة المكرمة، الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، المتمثلة في الاعتداء على محطات الضخ البترولية في السعودية والسفن التجارية في المياه الإقليملية للإمارات، ودعت المجتمع الدولي إلى النهوض بمسؤولياته فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.

أعلنت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية عند 16 جنيها، ووفقا لمنشور أسعار رقم 6 لسنة 2019 بأسعار صرف الدولار الجمركي الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك لتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال شهر يونيو 2019 طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 2017/2/15.

قال "أحمد م."، زوج الطالبة ضحية التبول اللا إرادي أثناء امتحان بكلية الآداب بجامعة المنصورة، إن زوجته عادت إلى المنزل في هذا اليوم في حالة نفسية لا يمكن وصفها، وعلى من يحكم على الموقف عليه أن يضع نفسها مكانها، وكيف أنه حبسها حتى حدث لها ما حدث، فضلًا عن ظروفها الصحية فهي أجرت عملية ولادة قيصرية منذ 3 أشهر، وبالطبع حاولنا تهدئتها وكانت لا تريد الذهاب للكلية مرة أخرى، ولكننا ضغطنا عليها وأكدنا أنها لا ذنب لها فيما حدث، وإنما هو موقف من شخص لا يشعر بطلابه.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم غد، السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

زكاة الفطر أحد مكملات صيام شهر رمضان، ويتسأل عنه الكثيرون من الصائمين لمعرفة مقدارها بالتحديد وتوقيتها حتى يتموا صيامهم على أكمل وجه، فقد فرضها الله على عباده المسلمين تطهيراً للنفس ورفعة للدرجات وحتى يعم الخير على الفقير، ويتحرى المسلم من خلالها أن تكون سبباً لقبول صومه، وقال الشيخ أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر لـ"الوطن" أن زكاة الفطر فرض على مسلم سواء كان صغير أو كبير، وتجب على المولود الذى استهل صارخاً قبل تكبيرة العيد، فقد أجمع الفقهاء على أنها تجب على المطلق ويدفعها لأبنائه.

نفى السيناريست أيمن سلامة مؤلف مسلسل "ولد الغلابة"، والذي يعرض على شاشة Mbc مصر حصريا، عبر صفحته على موقع فيس بوك، اقتباس فكرة المسلسل من مسلسل أجنبي بعنوان "breaking bad"، وكتب قائلا: "أخيرا شاهدت بعض حلقات بريكنج باد بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، بينما في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا ولأن التاريخ في نظر أبناء بلدي لا قيمة له فلا أحد يأخذ فيه دروسا".

يلتقي نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد صلاح، نظيره توتنهامهوتسبير، مساء اليوم السبت، في نهائى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم «الشامبيونزليج» لموسم 2018-2019 فى نسخته الـ64، وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى العالم كله فى تمام الساعة التاسعة مساء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد وتحديداً نحو ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، معقل فريق أتلتيكو مدريد، الذى يحتضن المباراة.