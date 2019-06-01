التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على هامش أعمال الدورة الـ14 العادية لقمة منظمة التعاون الإسلامي، بمكة المكرمة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد لرئيس وزراء لبنان الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وأعرب عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء اللبناني، العلاقات الأخوية والتضامنية التي تربط الدولتين الشقيقتين، معربًا عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية في دعم وحفظ الاستقرار بالمنطقة العربية ككل، ومشيدًا بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، وتعد نموذجًا يحتذى به في دول المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سُبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما جرى تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان والعمل على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف السفير بسام راضي، أن اللقاء استعرض المشهد السياسي الإقليمي، بما في ذلك مناقشة الأوضاع في سوريا، وعددًا من الملفات العربية الأخرى، حيث تم التوافق بشأن استمرار التنسيق والتشاور المتبادل للحيلولة دون ترك المجال أمام قوى خارجية للعبث بالسلم المجتمعي للدول العربية وزعزعة أمنها.