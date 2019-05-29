بالصور| نشاط مكثف للبابا تواضروس بعد عودته من رحلة أوروبا

كثف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نشاطه بعد يومين من عودته إلى القاهرة من رحلة رعوية وعلاجية في أوروبا استمرت لمدة أسبوعين.

والتقى البابا المتواجد حاليا في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مع الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، كما استقبل البابا بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، رحلة شبابية من كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بايون بولاية نيوچيرسي الأمريكية، الذين يقضون عدة أيام في زيارات كنسية وسياحية.

وألقى البابا عليهم محاضرة روحية وأجاب علي أسئلتهم، ومن جانبهم أعرب الشباب عن سعادتهم باحتضان كنيستهم الأم لهم، واستمتاعهم بأجواء مصر الرائعة.

كذلك استقبل البابا، القس داود أديب، وأسرته حيث تم انتدابه للخدمة في بولندا تحت رعاية الأنبا جيوفانى أسقف المجر ووسط أوروبا، وذلك قبل سفره هذا الشهر إلى مقر خدمته الجديد.

أيضا التقي البابا، بطلبة القسم الصباحي بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، حيث بدأ اللقاء بالقداس الإلهي ثم حدثهم البابا عن موضوع بعنوان: "إدارة التغير" والتي تبلورت في دوافع التغير مثل "الرغبة الشخصية، والاقتداء بالآخرين، الأحداث التي تمر بنا، محبة القراءة، قيمة الوقت"، فضلا عن تغيير النفس بالقيام بثورة داخلية على النفس لتصحيح النظرة للحياة والتوبة".

حضر اللقاء، الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان ووكيل الكلية، والقمص ديسقورس البرموسي المشرف الروحي للكلية.