نقيب الفلاحين: "الحشرة المدمرة" وصلت أفريقيا 2016 وانتقلت لمصر 2019

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أصل دودة الحشد الخريفية "الحشرة المدمرة" القارة الأمريكية، مشيرًا إلى أنها سجلت أول ظهور لها بمصر في مايو 2019.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن هذه الحشرة جاءت لأول مرة إلى أفريقيا عن طريق السفن أو الطائرات في مطلع 2016، وبعد ذلك انتشرت في جميع أنحاء القارة وتنقلت من بلد إلى آخر، حتى اجتاحت أكثر من 40 بلدة أفريقيًا.

وأشار، إلى أن هذه الحشرة تتوطن في المناطق المدارية وشبه المدارية من الأمريكيتين، وفي طور اليرقة، يمكنها أن تسبب ضررًا كبيرًا للمحاصيل، وتفضل الذرة، ويمكن أن تتغذى على أكثر من 80 نوعًا إضافيًا من النباتات، بما في ذلك الأرز، والذرة الرفيعة، وقصب السكر، ومحاصيل الخضروات والقطن.

وشدد، أنه بعد اكتشاف دودة الحشد الخريفية عام 2016 في وسط وغرب أفريقيا سرعان ما ظهرت في جميع أنحاء القارة جنوب الصحراء تقريبا، بسبب التجارة والقدرة العالية للحشرة الكاملة على الطيران، حيث تقطع 100كيلو في الليلة الواحدة.

وأضاف أبوصدام، أن دودة الحشد دخلت إلى السودان من الجهة الشرقية لدولة إثيوبيا، كاشفا أن هذه الحشرة تهاجر ليلاً وتنتشر في مسافة 30 - 50 كيلومتراً يوميًا، وتهاجر في مجموعات كبيرة ليلاً، وتتغذي علي الأوراق والثمار، وبعد دخولها إلى السودان عبر الجارة إثيوبيا من المنطقة الشرقية، دخلت مصر لاول مرة عن طريق السودان بعد ثلاث سنوات ونصف من دخولها إلى أفريقيا حيث سجل أول دخول للحشرة لأفريقيا في يناير 2016 وسجل أول ظهور لها بمصر في مايو 2019.