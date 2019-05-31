"الزراعيين" تطالب بسرعة التحرك للقضاء على "الحشرة الفتاكة"

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ان دخول دودة الحشد الخريفية إلى مصر يعد من أخطر الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي المصرية، خاصة خلال فترة الزراعات الصيفية وخاصة الذرة بأنواعها والقطن، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الآفة من خلال تشكيل لجنة عليا لمتابعة مكافحة دودة الحشد تشارك فيها كل الوزارات المعنية ونقابة الزراعيين، مع إعداد خارطة طريق تشمل كيفية إدارة أعمال المكافحة ووضع خطط تنفيذية عاجلة لتحقيق هذه الاهداف.

وأضاف "خليفة"، في بيان، أن مصر تخوض أخطر المعارك التي تهدد الإنتاج الزراعي والإدارة الجيدة هي طوق النجاة من الأزمة، منوها بأن إدارة عمليات المكافحة للحشرة الفتاكة هو عنوان نجاح مصر في تجاوز أحد أهم الأزمات التي تهدد أحد أهم قطاعات التنمية المستدامة وهو القطاع الزراعي، مشددا على ضرورة توفير الاعتمادات العاجلة اللازمة لأعمال المكافحة للسيطرة على دودة الحشد والحد من وصولها إلى مناطق التكثيف الزراعي في الدلتا حتى لا يستفحل الخطر على البلاد.

وأوضح نقيب الزراعيين، ضرورة تشكيل لجان فنية تضم أهم علماء مكافحة الآفات في مصر بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية، مع الاستعانة بخبرات فنية من الدول التي تصدت لهذه الآفة الخطيرة، حتى نكون على أول الطريق لتنفيذ خطة متكاملة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، اعتمادا على تراكم خبرات الدول الأخرى، ضمن خطة تبادل الخبرات المصرية والأجنبية.

وشدد "خليفة"، على ضرورة الاستعانة بالتوصيات الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" باعتبار أنها بيت الخبرة العالمي في مكافحة الآفات الخطيرة التي تهدد الأمن الغذائي حتى تكون حلقة اتصال بين مصر والخبرات الدولية الآخرى، مشيرا إلى أهمية الشفافية في تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال المكافحة والوضع الراهن لضمان نجاح استراتيجية المكافحة التي قد تطول، خاصة أن الظروف المناخية في البلاد قد تكون مواتية لمواصلة عمليات التكاثر الكبير لهذه الآفة.

ولفت نقيب الزراعيين إلى أهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة له، نظرا لدوره الهام خلال الفترة المقبلة لتنفيذ برامج للتوعية بمخاطر الآفة وطريق إدارتها والتعرف عليها وكيفية التعامل معها، على إلا يقتصر هذا الدور على العاملين في الإرشاد فقط، ولكنه يجب أن يمتد إلى جميع الأدوار الأخرى التي يقوم بها الباحثون في المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة باعتباره دورا وطنيا ومهمة إرشادية لتطبيق البحوث العلمية على المستوى الحقلي.

وأعلنت وزارة الزراعة أمس وصول دودة الحشد بعدما تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا بشأن توصيات لجنة تسجيل الآفات الجديدة في مصر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال دودة الحشد الخريفية.

ووفقا للتقرير الخاص بنتائج تحليل عينة حشرية جرى أخذها من قرية العقبة بمركز كوم أمبو بأسوان، بأحد حقول الذرة الشامية، عرّف معهد بحوث أمراض النباتات العينة ظاهريا، على أنّها دودة الحشد الخريفية، كما جرت المطابقة بتقنية البصمة الوراثية.

وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الفورية لإدارة الحشرة في البلاد، بما في ذلك مخاطرها تحت الظروف المحلية، مع التحقق من اتباع الطرق العلمية للرصد والحصر والتعريف، واستخدام التقنيات الحديثة، وإجراء تحليل مخاطر الحشرة طبقا للقواعد والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بتسجيل آفة جديدة.