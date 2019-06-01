مصرع فرد أمن وإصابة عامل خلال مطاردة لعصابة الخردة بشبر الخيمة

لقي فرد أمن مصرعه وأصيب زميله أثناء محاولتهما منع لصوص من سرقة عهدتهما من المعدات بالشركة، التي يعملان بها في شبرا الخيمة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من أفراد الأمن بمركز تأجير معدات بناء بقيامهم بضبط 3 أشخاص أثناء شروعهم في سرقة قطع حديدية من داخل مقر المركز الكائن بناحية ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وفاة "محمد ع م" 53 عاما، رئيس وردية الأمن بالشركة بعد إصابته بجرح قطعي بالبطن، وتوفي فور وصوله للمركز الطبي الخاص بالشركة بمدينة نصر، وإصابة "إبراهيم ع م" 31 عاما، عامل أمن بالشركة، بعدما تمكنا من ضبط "أحمد ح ا" 19 عاما، عاطل، وشقيقه "حمد ح ا" 18 عاما عاطل، و"عادل س م د" 17 عاما، عاطل، حال شروعهم في سرقة بعض القطع الحديدية خردة عقب قفزهم من أعلى السور.

وأثناء قيام أفراد الأمن المذكورين بضبطهم قام المتهم الأول بمقاومتهما والتعدي على المتوفي بسلاح أبيض "كتر"، محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، أقروا بارتكاب الواقعة، وجرى بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "كتر" والتحفظ عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18391 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.