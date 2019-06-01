أناب محمد سعفان وزير القوي العاملة، مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية تسليم عقود عمل جديدة لـ30 ضابط أمن بإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة.

وأوضح "سعفان"، في بيان صادر اليوم، أنهم في الوقت نفسه سيتسلمون عملهم بمواقع الشركة اليوم السبت، وبذلك ليصل إجمالي العمالة التي جرى تعينها في هذه الشركة إلى 105 ضباط أمن براتب يصل 2500 جنيه شهريا.

وبعث وزير القوى العاملة، برسالة للعمالة من خلال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة، شدد فيها على أن توفير فرص العمل للشباب يأتي من خلال دور وزارة القوي العاملة في هذا الصدد، مؤكد أنها تتولى مراجعة بنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة، مشيرا إلى أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة في إطار سعيها لتوفير فرص عمل للشباب سواء بالداخل أو بالخارج.

وقال "سعفان"، إنه جرى الإعلان عن هذه الوظائف الشهر الماضي، وتعيين 60 ضابط أمن كدفعة أولى في هذه الشركة والتي تتولى تأمين وحراسة المستشفيات العامة بالإسماعيلية.

وأشار إلى أنه في إطار دعم المديرية لجميع العاملين الخاضعين لأحكام القانون 12لسنة 2003 وخاصة الجدد منهم والذين يخوضون العمل بالقطاع الخاص، جرى تنظيم ندوة بقاعة الاجتماعات بالمديرية لجميع من تم تعيينهم بالشركة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التي يكفلها لهم قانون العمل وذلك بحضور مسؤولين الموارد البشرية بالشركة.