كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والدكتور أمين عبد الواجد وكيل وزارة الأوقاف، 40 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة بالمسابقة التي تم تنظيمها برعاية محافظة الجيزة خلال شهر رمضان المبارك .

وحرص محافظ الجيزة، على تسليم الجوائز المادية وشهادات التقدير للطلبة الفائزين والتي تراوحت أعمارهم بين 7 سنوات إلى 12 سنة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بمسجد المحروسة بحي العجوزة للاحتفال بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان وليله القدر.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الاحتفالية، أن مسابقة حفظ القرآن الكريم تقدم لها أكثر من 1000 متسابق من حفظة القرآن الكريم، وجرى الاختيار من خلال لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء وتقسيم المتسابقين إلى 4 مستويات وهي: حفظ القران الكريم كاملآ أو نصفه أو ربعه أو 5 أجزاء منه.