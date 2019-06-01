طلاب أولى ثانوي بكفر الشيخ يؤدون امتحان الإنجليزي إلكترونيا بنسبة 100%

تابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم العاشر منذ بدء امتحانات الطلاب، وأدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية.

وقالت و كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها اطمأنت على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من نظافة وتهوية وإنارة كافية، كما تابعت أداء الطلاب للامتحانات بمدارسهم بـ13 إدارة تعليمية من خلال غرفة العمليات بالمديرية.

وبلغت نسبة المدارس التي أدى فيها الطلاب الاختبارات إلكترونيا باستخدام التابلت 100%، من المدارس المستهدفة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، كما لم ترصد غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية أي مخالفات وجاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.