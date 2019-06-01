شوشة: فتح حديقة الحيوان بالعريش العام المقبل بعد إعادة تأهيلها

قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن حديقة الحيوان في العريش ستكون جاهزة تماما بكامل طاقتها لاستقبال الأطفال العام المقبل، موضحًا أن هناك ترتيبات تجرى لإعادة تأهيلها مرة آخرى، وإعادة جميع الحيوانات لها.

وأضاف المحافظ، أن الحديقة بها حيوانات نادرة، ومقتنيات تراثية رائعة، تدل على حضارة وتقدم الأمم السابقة، التى عاشت بالمنطقة، من ناحية الصناعة والزراعة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيف محيط الحديقة ودهان المداخل، وإعادة بعض الحيوانات والمقتنيات النادرة، وموضحًا أن هناك بعض التجهيزات تجرى بالاشتراك مع البيئة والإدارة الزراعية لاعادة فتحها من جديد.

وفي نفس السياق، أكد مركز الآثار بالمحافظة، أن الحديقة ومتحف العريش اغلقت لأسباب تعرضت لها المحافظة، موضحًا انهم من المتاحف والحدائق النادرة على مستوى الجمهورية، وهناك خطة لإعادة افتتاحها امام السياح مرة اخرى.

وشدد على أن المتحف بع عدد من المقتنيات عمرها آلاف السنين، عبارة عن أوانى فخارية، وأدوات زراعية قديمة، تدل على عبقرية الفرعون القديم في الزراعة بسيناء، ولوح دراس، وهو ما يطحن به القمح والشعير، والهون، ومحبس اليد والقهوة البدوية، ومجموعة أدوات نجارة، كانت تستعمل بداية القرن العشرين.

كما يوجد لجمة الخيل والحمير، ومجموعة من الرخص، وهى عبارة عن رخصة سائق الماثيوم، ورخصة عربجى، وتعلق على الكتف، ومصنوعة من الحديد، ورخصة ممبوطى، وتعطى لعامل سيرج، موضحًا أن هذا يدل على أن آنذاك كانت حكومة تهتم بالضبط، والربط، والقانون، وتحاسب المخطئ، وجميعها موجود فى متحف العريش الفرعونى بجوار مبنى محافظة شمال سيناء الحالى.