استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن حاويات وبضائع عامة، بينما غادره 9.

و بذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20، بالإضافة إلى 17 بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادرا قطاران بحمولة إجمالية 2576 طن قمح، في حين غادر 60 سيارة نقل محملة بـ2746 طن قمح، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 153 ألف و995.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55 ألف و312 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4982 طن فوسفات و12740 طن علف بنجر و6828 طن يوريا و4700 طن أرز و10200 طن حجر صخري.