تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر، يفضل المصريون تناول الأسماك المملحة، مثل الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، وقد تسبب هذه الأسماك بعض المضاعفات والأمراض.

وترصد الدكتورة نورا حسب الله أخصائي التغذية العلاجية ومدربة الصحة المتكاملة عدد من الفئات الممنوعة تمامًا من تناول هذه الأكلات، وهم على النحو التالي:

- مرضى الكبد والكلى: نتيجة لزيادة الأملاح في الفسيخ والرنجة والتي تؤثر على عمل الكلى.

- مرضى الضغط: حيث يؤدي تناول الفسيخ والرنجة والأملاح إلى ارتفاع الضغط نسبة الماء في الجسم، مما يسبب زيادة ضغط الدم.

- مرضى القلب: حتى لا تؤدي زيادة الأملاح إلى ضعف عضلة القلب.

- الحوامل: حيث أن المرأة الحامل تكون أكثر عرضة للتسمم نتيجة الأملاح الزائدة في الفسيخ والرنجة.

وقالت أخصائي التغذية العلاجية، إنه يفضل أن تمتنع الفئات المذكورة عن تناول الفسيخ والرنجة تمامًا، خاصة أنه يمكن أن تسبب الكميات القليلة ضررًا مثلها مثل الكميات الكبيرة.

وأضافت أن تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب والأكلات الغنية بعنصر البوتاسيوم بعد أكل الفسيخ؛ يساعد على إخراج الملح من الجسم، محذرة من تناول المشروبات الغازية بكل أنواعها بعد تناول الفسيخ والرنجة لأنها تجعل المعدة حمضية وتسبب سوء الهضم.