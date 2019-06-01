قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن وزارة النقل وافقت على إدراج بعض الكباري التي تحتاج إلى صيانة ضرورية، وذلك حسب درجة الخطورة بدائرة المحافظة بخطة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وقال المحافظ، في بيان صادر عن المحافظة، اليوم، إنه جرى بدء العمل في إصلاح كوبري المنصور وكوبري الكراكات، وتم المعاينة وعمل الاختبارات اللازمة لكل من كباري (الناصرية، حسين حلمي، سحابان، قرية البياض، الحاج عيسي، هويس ابشان، مصرف ابو حجاج، الاحمر، خمار)، كما أنه جاري التجهيز للبدء في إصلاحهم، كما سيتم العمل في صيانة باقي الكباري طبقا للأولويات وذلك ضمن عملية صيانة كباري وسط وغرب الدلتا للعام المالي ( 2019/2020 )، وفي ضوء الاعتمادات المتاحة بخطة الصيانة التي تمول من الموارد الذاتية للهيئة العامة للطرق والكباري.

كلف محافظ كفر الشيخ، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن المعنية، والمكتب الفني والمتابعة الميدانية بالمحافظة بالمتابعة وتقديم تقرير شهري عن موقف الأعمال، مؤكداً أن أعمال الكباري من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفرالشيخ، لتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.