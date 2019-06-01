انطلقت اليوم السبت، قافلة طبية تضم 10 تخصصات طبية مختلفة بمستشفى طور سيناء العام لتوقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان خلال الفترة من 1 حتى 6 يونيو الجاري.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن القافلة تابعة لكلية طب بنات جامعتي الأزهر والزقازيق وفقا للبروتوكول المبرم معهم.

وأضاف أن القافلة تضم 10 تخصصات طبية مختلفة منها الأطفال والصدر وجلدية وتناسلية والنساء والتوليد والجراحة العامة وطب أطفال الحضانات والتحاليل الطبية باثولوجي والأمراض المتوطنة والجراحة وتحاليل طبية ميكروبيولوجي وذلك لتوقيع الكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية لجميع المرضي بالعيادات الخارجية وبالأقسام الداخلية بالمستشفى خلال فترة أجازه عيد الفطر المبارك.