قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ورئيس غرفة العمليات، إن معدل دخول طلاب الصف الأول الثانوي بجنوب سيناء على منصة الامتحان الالكتروني في مادة اللغة الأجنبية الأولى، حقق نسبة 100% بإجمالي عدد 17 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن طلاب المدارس الخاصة الذين أدوا الامتحانات خلال الفترة المسائية، حققوا أيضا على منصة الامتحان الإلكتروني ‎%‎100 بإدارتي دهب وشرم الشيخ،

يذكر أن الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي بمحافظة جنوب سيناء تجرى داخل 17 لجنة بالمدارس الحكومية والخاصة، بإجمالي 643 طالب وطالبة بينهم 40 طالبا وطالبة منازل.