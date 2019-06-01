"الداخلية" ترسم البسمة على وجوه مرضى مستشفيات جامعة الأزهر

زار وفد من ضباط وزارة الداخلية، عددًا من مستشفيات جامعة الأزهر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية؛ لتحقيق التواصل المجتمعي من خلال القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ومشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبات، وذلك في لفتة إنسانية ووطنية رائعة تعكس روح التماسك والترابط بين مؤسسات الدولة وكافة أطياف وفئات الشعب المصري العظيم.

ونظم وفد من ضباط قطاع المشروعات والتنمية ومشرفي منظومة "أمان الخير" بوزارة الداخلية، زيارة لمستشفيات "سيد جلال الجامعي، الحسين الجامعي، الزهراء الجامعي" للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم الشفاء العاجل، وقاموا بتوزيع علب كعك العيد على المرضى في المستشفيات.

من جهتهم، عبر المرضى عن شكرهم وتقديرهم وسعادتهم بتلك المبادرة الطيبة التي تعكس التلاحم الشديد بين كافة أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية.

ويأتي هذا في إطار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" التى أعلنتها وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، و برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم توزيع علب كعك العيد على المرضى والعاملين في مستشفيات جامعة الأزهر؛ بهدف رسم البسمة وإدخال السرور عليهم في هذه الأيام المباركة.