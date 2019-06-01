شهيرة توجه رسالة رومانسية لزوجها محمود ياسين عبر "رامز في الشلال"

وجهت الفنانة القديرة شهيرة، رسالة رومانسية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين، وذلك عقب اكتشاف مقلب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة "إم بي سي مصر".

واعتدت شهيرة بالضرب على رامز جلال قائلة: "والله العظيم أنت ندل".

كما طالبها رامز جلال، بتوجيه رسالة رومانسية لزوجها الفنان محمود ياسين، فقالت "بحبك يا محمود".

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه.