سخر الفنان رامز جلال، من ضحيته الجديدة الفنانة شهيرة، في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، حيث وصفها بحفرية من حفريات الزمن، وأنه سيرتدي زي الدكتور زاهي حواس من أجل اكتشافها من جديد.

كما علق "رامز"، على عدم تقديم "شهيرة" أي أعمال فنية خلال الفترة الأخيرة، حيث قال "دخلت في كابوس النسيان".

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه.