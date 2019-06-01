قال خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، إنَّ جميع شرائح المجتمع شاركت في مائدة واحدة وهي رسالة للعالم بعد دخول مصر موسوعة "جينيس" محققة رقماً قياسياً بأعرض كوبري ملجم في العالم، واليوم تحقق رقماً قياسياً جديداً بأطول مائدة رمضانية في العالم بطول 3200 متر.

وأضاف الحسيني خلال حفل الإفطار الجماعي في العاصمة الإدارية، السبت، "ننتظر إعلان موسوعة (جينيس) تسجيل المائدة رسميّاً كأطول مائدة رمضانية في العالم وسيشمل اليوم فقرات غنائية واحتفالية".

وأشار إلى أنَّ أكثر من 400 فرد قدموا وجبات الإفطار لأكثر من 6 آلاف مصري.