استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، في مقر المحافظة، الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، للتّهنئة بعيد الفطر المبارك.

رافق الأنبا توماس وفد رفيع المستوى ضمّ الأب ميلاد موسى، الأب كمال وليم الفرنسيسكاني، الأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني، الأب إندراوس فهمي، الأب مرقص صالح، الأب بيّوس فرج، والأخت لوچين من الراهبات الأليزابتيّات.

ورحّب المحافظ بالأنبا توماس والوفد المرافق له، وشكره على الزّيارة.

وفي الحوار المطوّل فتحت موضوعات عن أعمال التنمية في المحافظة ومشروعات ورفع كفاءة البنيّة التحتيّة في المحافظة وموضوعات أخرى.