دخلت دار الإفتاء المصرية والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على خط الجدل المُثار حول أول أيام عيد الفطر المبارك، الثلاثاء أم الأربعاء المقبلين، حيث يجرى التنسيق حالياً بين دار الإفتاء ومعهد الفلك وهيئة المساحة لاستطلاع الهلال غداً الاثنين وهو يوم الرؤية.

وأكدت دار الإفتاء أنها الجهة الرسمية المسئولة عن إعلان نتيجة رؤية الهلال للشهور العربية، بناء على الرؤية البصرية الشرعية له، وليس على حسب «نتيجة الأيام المعلقة على الحائط» أو الفلك. وأشارت إلى أن لكل دولة رؤيتها الخاصة بدخول الشهور العربية، وعلى كل شخص أن يتبع رؤية الهلال فى البلد الذى يقيم فيه.

ومن جهته قال الدكتور محمد جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غُرة شوال وأول أيام عيد الفطر سيوافق هذا العام الثلاثاء 4 يونيو المقبل فلكياً، مؤكداً أن رمضان هذا العام سيكون 29 يوماً فقط، وصلاة العيد ستكون فى الخامسة و19 دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.

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وأوضح «القاضى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الـ12 ودقيقتين ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى، الاثنين 29 من رمضان 1440 هجرياً، الموافق 3 يونيو، وهو «يوم الرؤية»، موضحاً أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب الشمس، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 و7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين دقيقة و17 دقيقة، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية.

وأكد عميد المعهد القومى للبحوث الفلكية أن اتخاذ قرار تحديد موعد عيد الفطر يرجع لدار الإفتاء ولفضيلة مفتى الديار المصرية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين المعهد القومى للبحوث الفلكية ودار الإفتاء وهيئة المساحة لاستطلاع الهلال الاثنين المقبل وهو يوم الرؤية، ومن المقرر أن ترفع اللجان تقريراً للمفتى لتحديد الرؤية الشرعية والتى ستحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبشأن الجدل المثار حول موعد يوم عيد الفطر المبارك، أوضح أن هناك مرصداً صغيراً فى المملكة العربية السعودية هو الذى أثار الجدل فى تحديد الموعد بين الثلاثاء أو الأربعاء، مؤكداً أن الحسابات الفلكية فى كثير من الدول العربية تؤكد أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.