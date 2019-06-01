استعدادات العيد: الحكومة ترفع حالة الطوارئ القصوى

رفعت الحكومة حالة الطوارئ القصوى، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز الحدائق والمتنزهات، وتوفير كل وسائل المواصلات، والخدمات المميزة خلال عطلة العيد.

ففى السكة الحديد ومترو الأنفاق، تم انتهاء صيانة القطارات، وزيادة عدد الرحلات، وتعديل مواعيد بعضها، وتوفير الخدمات المميّزة للركاب المسافرين. وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، أنه كلف الورش المركزية التابعة للسكة الحديد، بالاستعداد وبدء تجهيز القطارات الإضافية، التى سيجرى تشغيلها أواخر شهر رمضان لنقل المسافرين خلال عيد الفطر ومواجهة الإقبال الكبير على السفر عبر القطارات خلال هذه الفترة، متوقعاً الدفع بنحو 10 قطارات إضافية لرحلات «ذهاب وعودة»، وتوفير 139 ألف مقعد إضافى بالقطارات، خاصة للوجه القبلى.

زيادة الرحلات بالسكة الحديد والمترو.. "الزراعة" تكثف جهودها لمنع التعديات أثناء الإجازة.. وحملات لـ"التضامن" لمواجهة المتسولين

وأكد المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن الشركة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، وجرى عمل مجموعات بالمحطات لمتابعة أى معوقات وحلها، مؤكداً زيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية لتخفيف الزحام على الشبابيك. وأصدر وزير الزراعة تعليمات مشدّدة لحماية الأراضى وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال الإجازة، إضافة إلى تهيئة وتزيين الحدائق التابعة للوزارة لاستقبال الزائرين وتشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات بأسعار مخفّضة فى منافذها ومنع التعدى على الأراضى الزراعية.

وقال محمد يوسف، مسئول وحدة التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه جارٍ التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التسول فى وزارة الداخلية، لتنظيم حملات لمواجهة المتسولين بالشوارع خلال أيام العيد، حيث تزداد أعدادهم خلال المناسبات والأعياد.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على توافر كل الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام عيد الفطر المبارك، وطالب محافظ القاهرة، بتشكيل حملات مشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التى تبيع الأسماك المملحة والطازجة، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، كما تم التشديد على مديرية التموين للرقابة على مستودعات البوتاجاز، للتأكد من توافرها.