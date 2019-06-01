حالة من السعادة انتابت طلاب الصف الأول الثانوى بمختلف المدارس فى جميع أنحاء الجمهورية، بعد الانتهاء من أداء الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية اليوم، وهو آخر امتحان ضمن «ماراثون» النظام التعليمى الجديد، حيث كان من المقرر أداؤه يوم 24 مايو الماضى، ولكن تقرر تأجيله بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصف عدد من الطلاب الامتحان بأنه «مسك الختام»، لعدم وجود أى معوقات، كما حدث مسبقاً من سقوط «السيستم»، أو صعوبة أسئلة الامتحان.

وقال «الطلاب» إن مشاكل التابلت لم يكن لها أثر خلال الامتحان باستثناء بعض الحالات الفردية التى طلبت تدخل مسئولى الدعم الفنى لإصلاح القلم الإلكترونى. وشهدت إحدى اللجان حالة غش، نتيجة قيام عدد من الطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونياً بترجمة أجزاء كبيرة من الامتحان من خلال شبكة الإنترنت، بجانب بث أسئلة الامتحان «لايف» عبر صفحات السوشيال ميديا.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه من المقرر أن تبدأ عملية التصحيح الإلكترونى، للمواد التى امتحنها الطلاب، ابتداء من غد، بعد تفريغ سيرفرات الامتحان، مضيفاً أنه سيتم التعامل معها بنظام التقييم العام وليس التصحيح المنفصل، على أن يتم رصدها قبل بدء امتحانات الثانوية العامة. «فادى نسيم»، طالب بمدرسة «الشرق الأوسط»، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، قال إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، عدا سؤالين فقط لقياس قدرة الطالب المتفوق، مشيراً إلى أن المشكلة الوحيدة تمثلت فى تشغيل الطلاب تطبيق «ترجمة جوجل»، الذى سهل الكثير على الطلاب، وهو الأمر الذى منعته الوزارة مسبقاً، إلا أن الطلاب استطاعوا تشغيله. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، مصطفى العجمى، لـ«الوطن» أن الطلاب أدوا الامتحان إلكترونياً باستخدام «التابلت» داخل 99 مدرسة ثانوية، بينما جرت الامتحانات بالنظام الورقى فى 10 مدارس فقط، وهو ما يعادل نسبة 90% من المدارس على مستوى المحافظة، مؤكداً أنه يجرى العمل على النسبة المتبقية حتى تصبح الامتحانات العام المقبل بنسبة 100% فى جميع المدارس الثانوية، حيث سيصبح ذلك النظام مطبقاً على الصفين الأول والثانى الثانوى، وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية رصدت كل المعوقات، وتم التعامل معها، كما تم رفع تقرير بها إلى وزارة التربية والتعليم، لمعالجة الأمر ضمن خطة التطوير التى تنتهجها الوزارة.

وفى القليوبية، اختتم طلاب الصف الأول الثانوى أول امتحانات ضمن المنظومة الجديدة اليوم، حيث قام الطلاب بأداء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى على جهاز «التابلت»، بنسبة وصلت إلى 85% من إجمالى المدارس على مستوى المحافظة، فيما أدى طلاب باقى المدارس الامتحان ورقياً، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، طه عجلان، أنه تم تدارك جميع المشاكل فى المدارس المتبقية، خلال فترة سير الامتحانات للصف الأول الثانوى، والتى بدأت منتصف مايو الماضى، وانتهت اليوم السبت، من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجى بالإدارات المختلفة.

لا مشاكل فنية فى التابلت.. و90% يؤدون الامتحان إلكترونياً بالإسكندرية.. و85% بالقليوبية.. وطلاب يستعينون بـ"ترجمة جوجل"

وأضاف «عجلان» أن المديرية تسعى حالياً إلى الانتهاء من أعمال رصد وتوزيع الدرجات، فور الانتهاء من أعمال التصحيح لمواد الصف الأول الثانوى، وفقاً للنظام الجديد للعام الدراسى 2018/2019، مشيراً إلى أن نحو 39 ألفاً و252 طالباً أدوا الامتحان وفق هذا النظام، فى 12 إدارة تعليمية، معرباً عن توقعه أن تنتهى المديرية من أعمال التصحيح بنهاية الأسبوع الحالى.

وفى البحيرة، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد سعد، أن طلاب الصف الأول الثانوى أدوا الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، الذى جرى تأجيله نتيجة الموجة شديدة الحرارة التى تعرضت لها مصر خلال الأسبوع قبل الأخير من الشهر الماضى، حرصاً على سلامة الطلاب، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونياً بلغ 21 ألفاً و659 طالباً، من إجمالى 24 ألفاً و376 طالباً، بنسبة 88.9%، داخل 90 مدرسة من إجمالى 100 مدرسة ثانوية. كما أشار «سعد» إلى استعداد المدارس الحكومية لامتحانات طلاب المدارس الخاصة خلال الفترة المسائية، مؤكداً نجاح المنظومة الجديدة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، من خلال فريق العمل، من مسئولى التطوير والمعلمين وقيادات وكوادر التعليم، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المنظومة، ومواجهة أى مشكلة قد تطرأ، بالإضافة إلى التنسيق مع كل الجهات المعنية، وربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية مع الغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والالتزام بكل التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وتوفير جميع التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين، لأداء الامتحان بكل سهولة ويسر.

وفى كفر الشيخ، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتورة بثينة كشك، أنها اطمأنت على سير اليوم الأخير من امتحانات الصف الأول الثانوى وفقاً للمنظومة الجديدة، مشيرةً إلى أن نسبة أداء الطلاب للامتحانات إلكترونياً باستخدام «التابلت» بلغت 100% من المدارس المستهدفة، ضمن 13 إدارة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة.