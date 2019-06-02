استقبل اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح بمكتبه بديوان عام المحافظة، منجستاب هايلي، ممثل برنامج الغذاء العالمي بجمهورية مصر العربية.

فيما قدم ممثل برنامج الغذاء العالمي بمصر الشكر للمحافظ على حفاوه الاستقبال، وقال إنه "تم تغيير طريقة عمل برنامج الأغذية العالمي، حيث إنه أصبح يدرس أولويات الحكومة المصرية، والتي أثبتت قوتها خلال الفترة السابقة، ودرس البرنامج جميع الاستراتيجات والاتجاهات بمصر وآخرها (مصر 2030)، وتم دراسة أولويات الحكومة، والتي تتمثل في عدة مجالات منها (التنمية الاجتماعية واللاجئين، دعم صغار المزارعين، والبدو في الصحراء والمدارس المجتمعية".

وأكد أهمية مصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى زيارة مصر في شهر مارس ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم اعتماد خطة 2019 ولمدة خمس سنوات تنفذ أولوياتها التنموية في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد الالتزم بتعزيز الشراكة مع الدولة في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وكذلك دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، والذي يعد أحد أنجح المشروعات التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، بما يحقق الأمن الغذائي والصحي للطلاب، علاوة على أبعاده الاجتماعية والاقتصادية وتشغيل الشباب و تقوية دور المرأة في المجتمع.

ولفت إلى أن محافظة مطروح تعد من أولويات خطة البرنامج، حيث إنه يوجد بها العديد من المشروعات التي يقوم بها البرنامج، خلال الأعوام المقبلة، وأن شركة شل العالمية وقعت بروتوكول تعاون مع البرنامج، لدعم المدارس المجتمعية بمحافظة مطروح بالتحديد.

ووجه محافظ مطروح للمهندس حسين السنيني، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، بالتنسيق مع البرنامج، لتجهيز الزيارات الميدانية لفريق العمل وعمل دراسة شاملة لخطة البرنامج داخل المحافظة.

وفي نهاية اللقاء، قدم محافظ مطروح درع المحافظة لمنجستاب هايلي، تقديرا لمجهودات برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة.