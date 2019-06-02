بالصور| محافظ دمياط تشارك في إفطار جماعي للأيتام وذوي القدرات الخاصة

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء السبت، فعاليات الحفل الختامي للأنشطة الرمضانية، التي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمدينة رأس البر.

واستهلت المحافظ تلك الفعاليات بافتتاح المعرض الكشفي للطلائع، وكذلك معرض أندية الفتاة بنادي رأس البر الرياضي، وتفقدت عددا من الأعمال بالمعرضين، وكذلك نموذج مصغر لنشاط كشفي، حيث أبدت إعجابها الشديد بمستوى تلك الأعمال، والتي نفذها شباب وفتيات من أبناء المحافظة.

وشاركت محافظ دمياط بحفل الإفطار الجماعي مع الأيتام وذوي القدرات الخاصة بالمدينة الشبابية، معربة عن سعادتها بتواجدها، اليوم، معهم، وتقدمت لهم بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وخلال تواجدها بالصالة الرياضية المغطاة لحضور نهائي دورى مراكز الشباب لكرة القدم الخماسى بين فريقي ميت أبوغالب وكفر العرب، شهدت المحافظ عروضا مختلفة لفرقة رؤية للدراما الحركية وللكاراتيه.

ووزعت المحافظ كؤوس نهائي بطولة تنس الطاولة وبطولة شد الحبل ودورى مراكز الشباب لكرة القدم الخماسي على فريق ميت أبوغالب الفائز بالبطولة.