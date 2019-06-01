استقبلت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، اليوم، الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، لمناقشة وعرض عدد من الملفات التي جاء في مقدمتها الوقوف على الحالة الفنية للمرصد البيئي بهيئة ميناء دمياط، وآليات رفع كفاءته.

حضر اللقاء؛ اللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، المهندس أيمن شتا، رئيس قطاع شؤون الفروع، الدكتورة مي عز الدين، مدير عام الجودة بجهاز شؤون البيئة، المهندس محمد أبو ريا، مدير عام نوعية البيئة بفرع المنصورة، ومحمد الدالي، مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

وأوضحت ميخائيل، أنه سيتم اتخاذ عددا من الإجراءات لتلافي الملاحظات الواردة بالاجتماع المسبق للرفع المساحي لميناء دمياط، وتنفيذ بعض التوصيات من أخذ عينات بشكل دوري من أحواض السفن، وإجراء الصيانة الدورية لمحرقتي النفايات الصلبة بالميناء، وتجديد إجراءات الأمن والسلامة المهنية والصحية والحماية المدنية، فضلًا عن إعادة تأهيل ورفع كفاءة واستغلال المرصد البيئي وزيادة المساحات الخضراء.