شهدت الحلقة 27 من مسلسل بدل الحدوتة تلاتة من بطولة النجمة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وهشام ماجد وسلوى محمد علي أحداثًا جديدة ومواقف كوميدية عديدة.

بدأت الحلقة بوصول لولي إلى المنزل التي كانت تعتقد أنه تابع لعائلتها، إلا أنها فوجئت بأن زعيم عصابة يسكن فيه.

بعد عودة لولي إلى مزرعة البطاطس مرة أخرى للحصول على حقيبة الأموال، لتعطيها لرئيس العصابة للإفراج عن چيمي، تكتشف أن أحد سكان المزرعة قام بسرقة الأموال وترك الشنطة خالية.

تضطر لولي أن تعود للفيلا مرة أخرى لإنقاذ چيمي، لتفاجأ بأن المتسولة التي كانت تتردد على منزلهم لطلب المساعدة لديها معلومات عن مكان عائلتها حاليا.