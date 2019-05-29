يستمر الجد "سمير غانم" في سرد حدوتة "لولي ومزرعة البطاطس" لحفيدته، بالحلقة 24 من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، حيث فوجئت لولي "دنيا سمير غانم" بالعالم الخارجي بصحبة جيمي "هشام ماجد" الذي يأخذها معه لـ"موقف عبود"، لكنهما يفترقان، حيث يظن أنها وقعت بإحدى بالوعات الصرف الصحي، ليحاول إخراجها بعدة طرق كوميدية، إلى أن يكتشف عدم صحة ذلك.

في الوقت نفسه، تضل "لولي" طريقها وتتعرف إلى أشخاص عديدة وتسرد لهم حكايتها لمساعدتها وتوصيلها للسجل المدني حتى تبحث عن والديها، لتتوه في العالم الجديد الذي اكتشفته، وتضيع أكثر بين المواطنين بعيدا عن جيمي.

تحاول شاجي "شيماء سيف" خداع سكان مزرعة البطاطس لإخفاء اختفاء لولي، عبر إيهامهم أنها مريضة، ثم تقرر فك قيد موستا "محمد أوكاتا" حتى يبحث عن "جيمي" ويعيد "لولي" إلى المزرعة ليخرج للمنطقة المهجورة ويظهر له "البعبعون".