تبدأ أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل بدل الحدوتة 3، بإيقاع ميس إحسان "إنعام محمد علي" بجمال "هشام ماجد" وصديقه موستا "محمد أوكاتا"، أثناء إخفائهم لحقيبة أموال بالمنطقة المجهورة المجاورة لمزرعة البطاطس، لتجلبهم إليها وتقيدهم، بينما تعقد معهم لولي "دنيا سمير غانم" اتفاقا بإخراجهم مقابل البحث عن والديها.

يحاول جمال خداعها بالموافقة على طلبها حتى يهرب، ولكنه يجد شيئا مخيفا بالمنطقة المهجورة ولكنه لم يتمكن من تحديدها، كما تفاجأ بلولي تختبئ في السيارة، لتكتشف فيما بعد أن العالم لم ينتهِ إطلاقا وما زال مستمرا، ما يبعث عليها البهجة والسعادة والحماس.