يحدث اليوم| وزير خارجية أمريكا يزور سويسرا.. والأهلي يستأنف تدريباته

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 2 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة رسمية إلى سويسرا

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة رسمية إلى سويسرا لعقد مباحثات رسمية مع نظيره السويسري اجانزيو كاسياس.

الصين تصدر كتابا حول محادثاتها مع الولايات المتحدة

تصدر الصين كتابًا أبيض حول موقفها بشأن المحادثات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة.

المستشارة النمساوية تستكمل مشاوراتها لتشكيل الحكومة الجديدة

تستكمل المستشارة النمساوية الجديدة بريجيته بيرلاين مشاوراتها لتشكيل الحكومة الجديدة استعدادا لأداء اليمين أمام الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين فى قصر هوفبروج الرئاسي بعد غد الاثنين.

السياحة تغلق باب التضامن بين الشركات السياحية

تعلن وزارة السياحة عن غلق باب التضامن بين الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج لسنة 1440هـ .

محافظ الغربية يعقد مؤتمرا صحفيا

يعقد هشام السعيد محافظ الغربية مؤتمرا صحفيا بديوان عام المحافظة للإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية.

فصل الكهرباء عن "قرية كفر العرب وعزبتي الحيطة وأم يوسف"

فصل التيار الكهربائي عن " قرية كفر العرب ، وعزبة الحيطة ، وعزبة أم يوسف" بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ لإجراء أعمال الصيانة الدورية من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً.

حفل جامعة المنصورة لتكريم رجال الأعمال

يشهد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة في الثامنة والنصف مساءً الحفل الذي تقيمه الجامعة لتكريم رجال الأعمال مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى المشاركة في دعم المستشفيات الجامعية وفى تنفيذ المبادرة الرئيسية لإنهاء قوائم الانتظار للمرضى بمحافظات الدلتا.

الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة

يستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، حيث منح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.