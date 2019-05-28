بدأت وزارة الإسكان تنفيذ مشروع مياه شرب بقيمة 17 مليون دولار، يوفر مياهاً نقية لمليونى مواطن، على خلفية توقيع الوزير عاصم الجزار، وأحمد إبراهيم، محافظ أسوان، وبول جارنيير، سفير سويسرا بالقاهرة، اليوم، اتفاقية «برنامج لإدارة مياه الشرب فى صعيد مصر» لتوفير مياه شرب نقية لأكثر من مليونى شخص على مدار 8 أعوام، هى مدة البرنامج.

وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم، أنه يتم تنفيذ البرنامج فى الفترة من 2019 حتى 2027 على مراحل، وتموله الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بتكلفة 17 مليون دولار أمريكى، مُقدمة كمنحة مُخصصة للاستثمارات فى البنية التحتية والدعم الفنى وبناء القدرات المؤسسية ورفع الوعى للمستفيدين من المشروع، الذى يهدف فى المقام الأول إلى تحسين إدارة مياه الشرب.

وقالت «الإسكان» إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ستنفذ المرحلة الأولى من المشروع فى الفترة من 2019 إلى 2021، وسيخدم نحو 621 ألف مواطن بشكل مباشر فى 3 مناطق بأسوان، كما سيخدم باقى الأهالى بشكل غير مباشر بتحسين جودة الخدمات المُقدمة، وستشمل البنية التحتية المنفذة خلال المشروع إحلال وتجديد الشبكات، بينما يتم تنفيذ المرحلة الثانية منه فى الفترة من 2022 إلى 2027، بالتوسع فى الاستثمارات، وتكرار التجربة فى شركات أخرى بالصعيد، وسيتم تحديدها فى نهاية المرحلة الأولى من المشروع، بمشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب.