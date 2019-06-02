احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين بعيد ميلاد والدها، ونشرت مجموعة من الصور له عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "رانيا": "أبي حبيبي الغالي ربنا يخليك لينا ويديك الصحة والعمر المديد يا أحن أب في الدنيا وأطيب قلب، مش عارفة أقولك إيه غير إنك أنت الحب كله وأنت السند والضهر والحنان والقلب الكبير اللي بيحتوينا كلنا ربنا يحفظك ويبارك فيك يارب يا حبيبي".

واختتمت منشورها: "كل سنة وأنت طيب وبخير وبصحة يا حبيب قلبي".

يذكر أن الفنان محمود ياسين من مواليد محافظة بورسعيد عام 1941، أي يبلغ من العمر 78 عاما.