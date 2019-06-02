شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ممثلًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم تأبين تشيسكيدي زعيم المعارضة السابق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ووالد الرئيس الحالي، يرافقه السفير حمدي شعبان، سفير مصر بدولة الكونغو الديموقراطية.

حضر مراسم الجنازة رؤساء جمهوريات "الكونغو برازافيل، جنوب أفريقيا، وزامبيا" ونائب رئيس كينيا السابق نيابة عن الرئيس الكيني، والوزراء من دولتي "السنغال، وأوغندا" وعدد كبير من السفراء.

وجرى دعوة كل رئيس وفد وممثل لبلده لوضع إكليل من الزهور، ونظرة الوداع على الفقيد، وألقى ممثلو الهيئات المختلفة في الكونغو كلمات عن حياة الراحل.

وكانت مراسم التأبين في صورة احتفالية كبيرة باستاد العاصمة كينشاسا حضرها نحو 100 ألف مواطن كونغولي، واستمرت الاحتفالية من الساعة 8 صباحًا حتى الرابعة مساءً.

وكان تشيسكيدي، توفي منذ سنتين في المنفى ببلجيكا، وجرى حفظ جسده حتى عاد إلى وطنه، وجرت مراسم التأبين والدفن.

والتقى وزير الري، بعدد من الوزراء من الدول المختلفة على هامش الاحتفالية.