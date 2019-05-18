تحدث الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، عن علاقته بالمولى عز وجل، وعن مناجاته لله، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم السبت، من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090".

وقال وزير الري الأسبق، إنه كثيرا ما يلجأ لله سبحانه وتعالى من أجل تسهيل بعض الأمور، وتحدث عن قصة حدثت معه أثناء مرض زوجته في مرحلة من المراحل، وإصابتها بورم في البنكرياس، وكانت أحد الاقتراحات السفر للخارج، وبالفعل سافروا لألمانيا وأخبره الدكتور إنه لابد من إجراء عملية جراحية، ولكن الشواهد غير مطمئنة، خصوصا مع انتشار المرض.

وأضاف أبوزيد: "استخرنا الله، وأخذنا موعد لعمل العملية، وقابل الدكتور الذي قال بعد الكشف عليها أنه غير ضامن للنتيجة، وكنت في حالة صعبة جدًا، وخصوصا أن الموقف مع رفيق الحياة وزوجتي، ولجأت لله سبحانه وتعالى وبدأت أتحدث مع الله، وقولت له يا رب هي رفيقتي لمدة أكثر من 30 عاما، وأنت القادر على كل شيء وأسألك تقديم الخير".

وتابع أبوزيد أن العملية استغرقت 6 ساعات قائلا: "كنت في أصعب حالة ولكني كنت شديد الاتصال بالله ومتواصل الدعاء"، وخرج الدكتور مبتسم وقال لي أن معجزة قد حدثت، وتم إزالة الورم، وكان حميدا، وستعود كما كانت في أحسن صحة.

واستكمل أبوزيد: "سجدت لله شكرا وحمدته على هذه المعجزة والنعمة الكبيرة، وبشكر الله كل يوم في صلاتي على هذه النعمة".