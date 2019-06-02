أعلنت السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد 2 يونيه 2019، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات، وأعمال التطوير كالتالي:

خط القاهرة / الإسكندرية:

- متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.

خط القاهرة / السد العالي:

- القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة.

- أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة.

خط بنها / بور سعيد:

- متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

خط طنطا / المنصورة / دمياط:

- متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة.

وقدمت الهيئة اعتذار للركاب بسبب هذه التأخيرات، والتي ترجع للتهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، لتحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .