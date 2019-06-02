ما تيجي نخرج| حفل جيتار بـ"علبة ألوان".. و"طريق طروادة" على مسرح آفاق

تزامنا مع شهر رمضان وبعد صيام يوم شاق، يحرص البعض على الخروج والاستمتاع بالليالي الرمضانية في تجربة جديدة ومميزة بصحبة الأصدقاء أو العائلة، وغالبًا ما تكون خروجات رمضان بعد الإفطار أو خلال الوقت المتبقي بعد صلاة التراويح حتى موعد السحور.

"الوطن" تقدم مجموعة من الفعاليات التي يمكنك الاختيار من بينها، وتتضمن ما يلي:

- حفل فوكال وجيتار في علبة ألوان الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- العرض المسرحي طريق طروادة على مسرح تياترو آفاق الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض ستاند أب كوميدي في 9 شارع عدلي بوسط البلد الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 70 جنيهًا.