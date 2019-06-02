أجري الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم جولة مفاجئة لمستشفى رمد بنها، للاطمئنان على أحوال المرضى والخدمات الصحية المقدمة، وتوافر الأدواية والاطمئنان أيضا على انتظام سير العمل بالمستشفى.

وتفقد محافظ القليوبية أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وقسم النظارات الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفى، وتحدث إلى المرضي لاستطلاع أرائهم في جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد المحافظ عيادة الأسنان بالمستشفى وقسم المغسلة والمطبخ، وتعرف على مواعيد ومكونات الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة استمع المحافظ لشرح من الأطباء الموجودين عن عدد العمليات التي تتم بالمستشفى على مدار اليوم، وطبيعة ونوعية هذه العمليات، كما أكد مدير المستشفى أن المستشفى تقوم بعمل من 50 لـ60 عملية كبرى شهريا، وأن العمليات الجراحية تتم يوميا على مدار الأسبوع.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الظاهر مدير المستشفى، ونائبته، وتأتي الزيارة في إطار حرص المحافظ على النهوض بالقطاع الصحي، وتقديم خدمة لائقة للمواطنين، والتخفيف عن المرضى.