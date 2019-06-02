أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، عقد لقاء جديد مع ممثلي حركة "طالبان" قبل نهاية الشهر الجاري، مع مبعوث واشنطن الخاص إلى الشأن الأفغاني زلماي خليل زاد.

وانطلق الدبلوماسي إلى أفغانستان وباكستان وألمانيا وبلجيكا والإمارات وقطر، ومن المقرر أن يستأنف الحوار مع "طالبان" من أجل "التقدم في عملية السلام"، وذلك بعد توقف في المفاوضات دام شهرا كاملا، حسب روسيا اليوم..

وبدأ الحديث عن التفاوض مع طالبان عام 2008 حين تولى الرئيس أوبا سدة الحكم وكانت الجلسة الفعلية الأولى في عام 2010، وبعد تفاوض أمريكا وطالبان وجدت العديد من بلدان العالم ضرورة في التفاوض مع طالبان حيث جلست "طالبان" على طاولة التفاوض مع باكستان وروسيا واستضافت العديد من الدول المفاوضات.

- كانت أبرز جولات المفاوضات بحسب وكالات كالتالي:

2008

تولى الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ الحديث عن التفاوض مع طالبان حيث كان أوباما يرى أنه لا مفر من الجلوس مع طالبان التي لا تزال تحارب القوات الأمريكية والأجنبية في أفغانستان بقيادة زعيمها المؤسس الملا محمد عمر الذي توفي لاحقا.

2010

التقى مسؤولون أمريكيون لأول مرة بممثلي طالبان في 28 نوفمبر 2010، بمدينة ميونيخ الألمانية، واستمر الاجتماع حسب مصادر أفغانية 11 ساعة، واعتبرت جلسة جس نبض بين الطرفين الأمريكي وطالبان.

2011

في 15 فبراير 2011، بادرت واشنطن بطلب اللقاء مع طالبان في الدوحة، ومثَل الحركة طيب أغا المدير السابق لمكتب الملا عمر، والملا عبدالسلام ضعيف السفير السابق لطالبان لدى باكستان.

يوليو 2011

في يوليو 2011 حضر الملا ضعيف المفاوضات المنعقدة مع مسؤولين أمريكيين بالدوحة، وتمكن المبعوث الأمريكي لأفغانستان آنذاك مارك جروسمان، من إقناع تركيا والسعودية بجدوى المفاوضات مع طالبان وبأنه مشروع أفغاني بحت يهدف إلى إحلال السلام في أفغانستان.

يوليو 2016

اجتمعت حكومة أشرف غني وطالبان بمدينة مري الباكستانية في يوليو 2016، التي توقفت بعد تسريب خبر وفاة الملا عمر، وبعدها صعدت طالبان عملياتها ضد قوات الحكومية والأجنبية.

ديسمبر 2018

في ديسمبر الماضي التقى وفد طالبان برئاسة شير محمد عباس ستانكزاي بالمبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، لمناقشة جهود إنهاء النزاع بين الطرفين، في أبو ظبي واستمرت المحادثات لمدة يومين، وجرى تحديد شهر أبريل لموعد المفاوضات الجديدة لكنه ألغي.

فبراير 2019

زار وفد أفغاني برئاسة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي موسكو لإجراء مفاوضات مع ممثلين عن حركة طالبان، تستمر لمدة.

وصرح مسؤول بارز في طالبان لوكالة "فرانس برس"، بأن الحركة سترسل وفدها إلى موسكو لاجتماع "غير سياسي"، فيما أكدت الحكومة الأفغانية أنها لم تتلق أي دعوة لحضور اجتماع موسكو.

مايو 2019

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن مبعوث واشنطن الخاص إلى الشأن الأفغاني زلماي خليل زاد، سيعقد لقاء جديدا مع ممثلي حركة "طالبان" قبل نهاية الشهر الجاري.