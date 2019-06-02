انتهت قبل قليل المرافعة في دعوى إلغاء نظام التعليم الجديد "التابلت" أمام محكمة القضاء الإداري، إذ طلب عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، استدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.

كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، وطلب الاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدّم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية، وقررت هيئة المحكمة التأجيل لآخر الجلسة للنطق بالقرار.