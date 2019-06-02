محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.65%

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019م، اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

وقال سعد، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 51975 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 51319 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 41374 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 80.65%، وأن نسبة النجاح بالإعدادية المهنية بلغت 80%، وبلغت نسبة النجاح في مدارس التربية الخاصة للصم وضعاف السمع 86%، والنور للمكفوفين بنسبة 80%.

من جهته، صرح محمد محمد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن إدارة غرب الفيوم التعليمية، قد احتلت المركز الأول بين الإدارات التعليمية من حيث عدد الناجحين، ثم إدارة شرق التعليمية، وإدارة إطسا التعليمية.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ 41 طالب وطالبة، من بينهم 27 من المدارس الحكومية، و14 من المدارس الخاصة.

حضر اعتماد النتيجة، كلا من محمد عبدالله، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأحمد خضر، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.