أكد السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، توريد 105 ألفًا و51 طنًا من القمح منذ انطلاق موسم الحصاد تم توريدها لصوامع مسطرد وبنها والهدى بشبرا الخيمة.

وصرح الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، بأنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة ليصل إلى 212 ألف طن لاستقبال الأقماح بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

وأشار إلى تشكيل لجنة بكل شونة، برئاسة مفتش تموين لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وقال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إنه تم زراعة 50 ألف و200 فدان من القمح العام الجاري.