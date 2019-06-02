واصلت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع إداراتي البيئة والنظافة بالديوان العام، أكوام القمامة المتراكمة بمقلب الفدان بمنيا القمح، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك لليوم العاشر على التوالي.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،، الانتهاء من رفع 6300 طن تقريبا قمامة ومخلفات بناء من المقلب باستخدام معدات ولودر المركز، مشيرًا إلى أن الحملة تواصل أعمالها لحين الانتهاء من رفع كومات القمامة المتراكمة في أرض الفدان والتنقل الآمن لها إلى المدفن الصحي بالخطارة.

ويأتي هذا تنفيذا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة ونحسين مستوى التطافة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.