وزع عدد من الأطفال عيديات وهدايا على المرضى المحتجزين، داخل المستشفيات العامة بالمنيا، ضمن زيارة نظمها فريق كشافة النادي الرياضي، لمؤسسة البنين ومستشفى المنيا العام، تزامنا مع العشر الأواخر من رمضان، وبمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدم الأطفال الهدايا والعيديات لأطفال مؤسسة البنين، ولمرضى مستشفى المنيا العام بداخل جميع الأقسام، وكان في استقبالهم الدكتور عماد حنا مدير عام مستشفى المنيا العام، ومسؤولي مؤسسة البنين.

رافق الأطفال الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا، والمشرف على النشاط الاجتماعي، والقائد حسين أحمد مسئول نشاط الكشافة.

وأكدت سراج، التعاون القائم بين نادي المنيا ومؤسسة البنين، وقالت إن النادي سيعمل على تنظيم يوم رياضي ترفيهي لهم خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن حرص النادي على تهنئة المرضي والأيتام بالأعياد والمناسبات، وإشراك الأطفال وأشبال النادي في مثل هذه الفعاليات يصب في تشكيل أخلاقيات الأطفال وشخصياتهم، وهذا الدور الأساسي للأندية والمؤسسات.

واستقبل عاطف عبدالجابر، رئيس نادي المنيا، أعضاء الكشافة فور وصولهم للنادي، مقدمًا لهم الشكر على المجهود المبذول في النشاط، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية بينهم وبين الأطفال الآخرين في المؤسسات المختلفة.